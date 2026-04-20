إيدي ميرفي يحصد جائزة «إنجاز العمر»

حصل النجم إيدي ميرفي على ​جائزة «إنجاز العمر» من معهد الفيلم الأميركي، أول من أمس، في ​لوس أنجلوس، تكريماً لمسيرته المهنية التي أثرت في عالم الكوميديا والسينما على مدى أكثر من خمسة عقود.

وتسلم ميرفي الجائزة بروح الدعابة التي يتميز بها، إذ سخر من حجمها، وقال: «هل كانت هذه الجائزة دائماً بهذا الحجم؟ يبدو أن هذه أصغر»، ما أثار ضحك الحضور.

وعبّر ميرفي، الذي أكمل 65 عاماً هذا الشهر، عن امتنانه لتلقي هذا التكريم وهو لايزال بصحته للاستمتاع به، وأضاف ممازحاً: «أحياناً يجعلونك تنتظر حتى تصبح كبيراً جداً في ‌السن للحصول على هذه الجائزة»، وأشار إلى أن الممثلين ميل بروكس وفرنسيس فورد كوبولا حصلا على التكريم بعد تجاوز الـ80 من العُمر، فيما حصلت ‌ليليان جيش على الجائزة في سن الـ90.

لكن في ‌لحظة عبّر فيها عن شعوره الحقيقي، أوضح ميرفي ‌للحضور أنه يتمنى أن يشعروا بما ‌شعر به وهو يقف على المسرح: «كدت أبكي.. سأذهب إلى الكواليس وأبكي».

وتحدث ممثلون آخرون ​مثل مارتن لورنس ‌وديف شابيل وكينان ​تومسون عن تأثير ميرفي في عالم الكوميديا، ودوره رائداً لأجيال من الفنانين السود.

وقال تومسون على المسرح: «لم يكن مجرد شخصية مؤثرة.. لقد كان دليلاً على أنه يمكنك أن تبدأ ​في سن مبكرة، وتخوض مغامرات كبيرة، وتثق بنفسك وتترك بصمة تدوم عقوداً».

وشق ميرفي طريقه للشهرة بعد ظهوره في برنامج «سترداي نايت لايف» من 1980 إلى 1984.

ثم سطع نجمه بأدوار بارزة في أفلام منها «بيفرلي هيلز كوب» أو «شرطي بيفرلي هيلز»، و«كامينج تو أميركا» أو (القدوم إلى أميركا)، وعرفته الأجيال الجديدة من خلال سلسلة أفلام الرسوم المتحركة «شريك»، حيث قام بالأداء الصوتي لشخصية دونكي، ‌وفي فيلم «مولان» حيث أدى شخصية «موشو» صوتياً، وسيبث الحفل على «نتفليكس»، في 31 مايو ​المقبل، للمرة الأولى على المنصة.

وتأسس معهد الفيلم الأميركي عام 1967، ومن بين الفائزين السابقين بجائزة «إنجاز العمر» جون فورد ​وتوم هانكس وميريل ستريب.