«نبض العطاء» تحتفي بـ 30 من أمهات المتطوعين

تقديراً ووفاء للأم ودورها المحوري في بناء المجتمع وتعزيز تماسكه، نظّم فريق عطاء حمدان التطوعي مبادرة مجتمعية بعنوان «الأم نبض العطاء» في موسمها الثاني، بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وشهدت المبادرة تكريم 30 أماً من أمهات المتطوعين المتميزين من جنسيات متعددة، في تجسيد للتنوع والتلاحم المجتمعي، فيما شارك عدد من الأمهات من خارج الدولة عبر تقنيات الاتصال المرئي، تأكيداً على شمولية المبادرة، وامتداد رسالتها الإنسانية.

وقال مؤسس ورئيس الفريق، أحمد بن عجلان، إن مبادرة «الأم نبض العطاء» تأتي انطلاقاً من إيمان الفريق العميق بأهمية دور الأم في دعم مسيرة العمل التطوعي، وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية لدى الأبناء، مشيراً إلى أن هذا التكريم يُجسد تقديراً مستحقاً لعطاء الأمهات وجهودهن في تنشئة أجيال فاعلة في المجتمع.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تكريم أمهات المتطوعين الذين كان لهن دور بارز في دعم أبنائهن ضمن مسيرة الفريق، مؤكداً أن هذا التقدير يمثل جزءاً يسيراً أمام ما تقدمه الأمهات من عطاء متواصل يسهم في خدمة المجتمع وتنميته، ولفت إلى أن مبادرات الفريق تتسم بالتنوع والشمول، إذ تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأيتام والأسر المتعففة.

