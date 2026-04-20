سترة نجاة من «تيتانيك» تباع بـ 900 ألف دولار

بيعت سترة نجاة ارتدتها ناجية من كارثة تيتانيك مقابل 670 ألف جنيه إسترليني ( 906 آلاف و108 دولارات)، بمزاد علني في إنجلترا. وارتدت راكبة الدرجة الأولى، لورا مابل فرانكاتيلي، السترة على متن قارب النجاة رقم (1)، وهي تحمل توقيع ثمانية ناجين زملاء لها، بمن فيهم رجلا الإطفاء تشارلز هندريكسون وجورج تايلور، والبحار جيمس هورسويل، وفقاً لوكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، وبيعت ساعة تم انتشالها من جثة رجل أعمال ثري غرق في الحادث، مقابل 180 ألف جنيه إسترليني في عملية البيع نفسها. كما بيعت وسادة مقعد من أحد قوارب النجاة، وتحمل لوحة أصلية لقارب نجاة «تيتانيك»، على شكل راية النجم الأبيض، مقابل 390 ألف جنيه إسترليني، وشمل المزاد، في دار هنري ألدريدج وابنه في ديفايز بمقاطعة ويلتشر، 344 قطعة.

وكان من المتوقع أن يصل سعر سترة النجاة إلى 350 ألف جنيه إسترليني، وتُعدّ السترة نموذجاً نادراً، لأنها واحدة من سترات النجاة الأصلية القليلة المتبقية التي يمكن تحديد هوية الشخص الذي ارتداها.