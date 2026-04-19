أميركي كاد يتسبب بكارثة.. «قنبلة» تسلية الضيوف تنفجر بين يديه!

أُصيب أبٌ في مقاطعة لانكستر بجروحٍ بعد أن أسقط عن طريق الخطأ قنبلةً أنبوبيةً محلية الصنع كان قد صنعها لتسلية ضيوفه، وفقاً لما ذكرته شرطة بنسلفانيا الأميركية.

وأُلقي القبض على ترافيس بيتشي، البالغ من العمر 51 عاماً، من نارڤون، بنسلفانيا، بنفس اليوم الذي انفجرت فيه القنبلة خارج منزله في شارع جاكوب في بلدة سالزبوري، بحسب وثائق المحكمة.

وبدأت شرطة ولاية بنسلفانيا التحقيق بعد وصول بيتشي إلى المستشفى مصاباً بجروحٍ ناجمةٍ عن انفجار قنبلة. وأفادت التقارير بأنه أخبر رجال الشرطة أنه حاول صنع قنبلة لأنهم كانوا سيستقبلون ضيوفاً (لم يأتوا)، واعتقد أنها ستكون وسيلةً جيدةً للتسلية.

وذكرت زوجة بيتشي لرجال الشرطة أنها كانت داخل المنزل مع طفلين عندما سمعت ما بدا وكأنه انفجار. وبعد ذلك بوقت قصير، هرع بيتشي إلى الداخل وقال إنه بحاجة للذهاب إلى المستشفى. وأفاد رجال الشرطة بأنه أصيب بجروح في وجهه وعينه، وقام طاقم المستشفى بإزالة شظية من رأسه.

وفتشت الشرطة لاحقاً الحظيرة التي انفجرت فيها القنبلة، وعثروا على ثقب في الأرضية.

ونتيجة للتحقيق، وجه رجال الشرطة إلى بيتشي تهمتين بتعريض سلامة الأطفال للخطر، والتسبب في كارثة، وحيازة متفجرات، وثلاث تهم بالشروع في الاعتداء الجسيم، وثلاث تهم بتعريض حياة الآخرين للخطر بتهور. وتشير سجلات المحكمة الإلكترونية إلى أن بيتشي لايزال محتجزاً في سجن مقاطعة لانكستر لحين دفع كفالة قدرها 500 ألف دولار.