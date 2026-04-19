تسعينية تقلق أسرتها والشرطة بغيابها والسبب لعبة فيديو أونلاين

فوجئت مسنة أميركية من ولاية أوهايو، تبلغ من العمر 91 عاماً، باقتحام الشرطة لمنزلها أثناء جلسة لعب إلكترونية مطولة، بعدما تبين أنها كانت منغمسة فيها لدرجة أنها لم تنتبه لمكالمات الاطمئنان التي كانت تتلقاها، ما أثار قلق مسؤولي الرعاية الاجتماعية.

وكما أفادت قناة News 5 Cleveland، فإن المرأة، التي لم يُكشف عن اسمها، من مدينة ويستليك بولاية أوهايو، هي إحدى المشاركات في برنامج الشرطة: «هل أنت بخير؟» التابع للمدينة. ويتلقى أعضاء البرنامج مكالمات يومية للاطمئنان على سلامتهم، في خدمة اجتماعية لكبار السن أو ذوي الاحتياجات الذين يعيشون بمفردهم.

ويوضح موقع شرطة ويستليك الإلكتروني: «في حال عدم الرد على المكالمة، يتم إبلاغ قسم الشرطة وإرسال ضابط إلى المنزل لإجراء زيارة شخصية للاطمئنان». وفي التاسع من الشهر الجاري، لم تستقبل هذه المرأة المسنة، التي تُحب الألعاب، مكالمة الاطمئنان المعتادة، بالإضافة إلى مكالمات المتابعة من الشرطة وابنتها. لذلك، تم إرسال ضباط إلى منزلها للاطمئنان عليها.

ودخلت الشرطة من خلال المرآب ووجدت سيارتها في مكانها ثم استخدمت رمزاً لدخول البيت ووجدت المرأة في غرفتها. في تقرير، قال أحد الضباط الذين تم استدعاؤهم: «نحن معها الآن، إنها تلعب ألعاب الفيديو في غرفة نومها».

وأضافت قناة News 5 Cleveland أن المرأة كانت «تحاول تحطيم رقمها القياسي»؛ ولذلك لم تتلقَ مكالمات الاطمئنان، لكنها كانت «ممتنة» للاطمئنان عليها شخصياً.

وقال قائد شرطة ويستليك، جيري فوغل: «ضحك الجميع على الموقف»، مشيراً إلى أن برنامج الاطمئنان التابع للقسم «أنقذ أرواحاً» في الماضي.