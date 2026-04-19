إصابة 7 أشخاص في انهيار شرفة منزل أثناء حفل زفاف في مصر

تحوّل حفل زفاف في محافظة البحيرة شمالي مصر إلى حادث مأساوي، بعد انهيار مفاجئ لشرفة منزل، ما أسفر عن إصابة 7 من المدعوين بجروح متفاوتة.

وبحسب وسائل اعلام محلية ، كان عدد من الحضور متجمعين داخل شرفة بالطابق الثاني لمتابعة مراسم الزفاف، قبل أن تنهار نتيجة عدم تحمّلها للحمولة الزائدة، ما أدى إلى سقوطهم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج من كسور وكدمات وسحجات، فيما طوّقت الأجهزة الأمنية الموقع لتأمين المنطقة.

كما جرى استدعاء لجنة فنية لمعاينة سلامة المبنى، في وقت باشرت فيه الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، والتأكد من وجود شبهة جنائية أو أن الانهيار ناتج عن تهالك البناء.