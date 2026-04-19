بعد العثور عليها فاقدة الوعي في مسبح.. رحيل الممثلة نادية فارس

توفيت أول من أمس عن 57 عاماً الممثلة الفرنسية - المغربية نادية فارس، بعدما عُثر عليها فاقدة الوعي في مسبح باريسي قبل أسبوع، ودخلت بعدها في غيبوبة.

وكتبت ابنتاها سيليا وشانا تشاسمان في رسالة إلى «وكالة فرانس برس»: «ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة نادية فارس. لقد فقدت فرنسا فنانة عظيمة، ولكن بالنسبة لنا، فقدنا قبل كل شيء.. أمّاً عزيزة».

وكشفت الفنانة في مقابلة أجرتها معها مجلة «غالا» في يناير الماضي أنها خضعت لجراحة في الدماغ عام 2007 «بسبب تمدد كبير في الأوعية الدموية». وأضافت الممثلة التي كانت تمارس السباحة أربع مرات أسبوعياً أنها خضعت «خلال أربع سنوات لثلاث عمليات قلب». يشار إلى أن نادية فارس وُلدت عام 1968 في مراكش بالمغرب، ونشأت في نيس قبل أن تنتقل إلى باريس لمتابعة مسيرتها الفنية التي بدأت في التسعينات. وحققت شهرة واسعة عام 2001 بفضل دورها في فيلم «ليه ريفيير بوربر» للمخرج ماتيو كاسوفيتز، وفتح هذا الدور أمامها آفاقاً عالمية.