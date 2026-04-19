مليون نحلة تتسبب في ازدحام مروري خانق بولاية تينيسي

اضطر المسافرون على طريق سريع في شرق ولاية تينيسي الأميركية إلى إيقاف سياراتهم بسبب شغالات النحل - وذكور النحل، وربما حتى ملكة النحل - بعد انقلاب شاحنة كانت تنقل نحو مليون نحلة، أول من أمس.

وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة النقل في ولاية تينيسي، مارك ناجي، إن أسراب النحل تسببت في إغلاق أحد مخارج الطريق السريع 40 في نوكسفيل، مضيفاً أنه لم تُسجل أي إصابات.

وأشار ناجي في منشور مرفق بصورة لشخص يرتدي زي مربي النحل، إلى أن: «مخرج الطريق شرقاً من أي - 40 إلى شارع هينلي ستريت فتح، لكن الشاحنة دُمرت، والنحل مازال يطن، وإذا لم تكن مرتدياً هذا الزي، يُرجى البقاء داخل سيارتك في هذه المنطقة».

وأكد في وقت لاحق أنه تم تحريك وإزاحة جميع النحل من المنطقة، وإزالة الشاحنة.