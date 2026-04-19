كشف أثري جديد بمصر.. مقبرة من العصر الروماني

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس، عن نجاح بعثة الآثار الإسبانية التابعة لجامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدنى القديم، في الكشف عن مقبرة تعود للعصر الروماني بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا، خلال أعمال حفائرها بالموقع.

وقالت الوزارة، في بيان، إن أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن عدد من المومياوات التي تعود للعصر الروماني، بعضها ملفوف بلفائف مزخرفة بزخارف هندسية، إلى جانب توابيت خشبية، وثلاثة ألسنة ذهبية وآخر من النحاس، فضلاً عن وجود دلائل على استخدام رقائق الذهب على بعض المومياوات.

من جانبه، قال أستاذ الآثار، ومدير حفائر البعثة، الدكتور حسان عامر، إن أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن ألسنة ذهبية ونحاسية، إلى جانب مومياوات، إضافة إلى توابيت خشبية ملونة داخل حجرة دفن تحت الأرض، إلا أنها في حالة تدهور نتيجة تعرّضها للنهب في العصور القديمة.