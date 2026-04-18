سائح واقع في غرامها.. يضع خريطة بمواقع لصوص لندن

عندما زار أرتيم ليهوليتوف لندن لأول مرة خلال الصيف، وقع في غرامها. وأمضى أسبوعاً كاملاً يتجول في جميع المعالم السياحية الشهيرة، ويتناول وجبات فطور إنجليزية شهية، بل وتقدم لخطبة صديقته. ولكن بعد عودته إلى هامبورغ، تصفح الشاب البالغ من العمر 33 عاماً مواقع التواصل الاجتماعي ليرى ما يتحدث عنه سكان لندن. وقال: «فوجئت بكثرة الحديث عن اللصوص».

وبعد بحث معمق، اكتشف مدى انتشار المحتالين والنشالين في العاصمة. وأظهر بحث واحد على مواقع التواصل الاجتماعي أن لعبة «الكأس والكرة» التي رآها على جسر وستمنستر كانت في الواقع عملية احتيال؛ إذ يتجول لصوص الهواتف على دراجات كهربائية بأقصى سرعة في شارع أكسفورد. وخارج قصر باكنغهام، بينما يؤدي الحرس الملكي مراسم تغيير الحرس، يتربص النشالون بأي شخص يفتح حقيبته.

وبعد مشاهدة مقاطع الفيديو على الإنترنت، وقراءة التقارير عن قلة الاعتقالات والأحكام المخففة الصادرة، قال لنفسه: «يا ليت بإمكان الجميع الإبلاغ عن النشالين للسكان المحليين والسياح!». لذا أنشأ موقع pickpockets.live. ولم يكن إنشاء الخريطة صعباً، لكن ما أثار دهشة أرتيم هو أنه كان أول من أنشأها.

ويحرص أرتيم على مساعدة سكان لندن في مكافحة الجريمة، ورفض تحقيق الربح من الموقع بجعله خالياً من الإعلانات. كما أنك لستَ بحاجة للتسجيل أو إنشاء أي حساب، لتسهيل العملية قدر الإمكان.

وقال: «الهدف هو أن يُراجع الناس الخريطة، ويتجنبوا الأشخاص الظاهرين في الصور. وقد يُساعد ذلك المحققين في البحث عن بؤر ساخنة وأنماط محتملة».

يشار إلى أنه بين مارس 2023 ومارس 2024، تلقت شرطة لندن أكثر من 79 ألف بلاغ عن حالات نشل. وسُجّلت نحو 28 الفاً و155 حالة في وستمنستر، حيث تعرض واحد من كل سبعة أشخاص في المنطقة لسرقة شيء ما، غالباً ما يكون هاتفاً محمولاً. ويمثل هذا زيادة 712% في المنطقة مقارنةً بثلاث سنوات مضت، وهي أعلى نسبة سرقة في العاصمة.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: «لا تزال مكافحة السرقة، بما فيها النشل، أولوية قصوى لنا، وقد انخفض عدد الجرائم في لندن بأكثر من 25% حتى الآن هذا العام. لدينا ضباط بزي رسمي وآخرون بملابس مدنية منتشرون في المناطق الأكثر عرضة للسرقة لمكافحة هذه الظاهرة».