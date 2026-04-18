مطعم يحمل لقباً فريداً يدخل موسوعة غينيس.. ناره لم تطفئ منذ 3 قرون

هناك أماكن لا تصمد أمام مرور الزمن فحسب، بل تتجاوزه. أماكنٌ يحكي فيها كل جدار، وكل طاولة، وكل طبق قصةً تتجاوز حدود فن الطهي. وفي قلب العاصمة الإسبانية مدريد، يقع أحد هذه الأماكن.. مطعم لا يفتخر بتقاليده فحسب، بل يحمل لقباً فريداً: كونه أقدم مطعم عامل في العالم.

ويقول موقع «الدياريو» إن مطعم «كاسا بوتن» التاريخي تأسس في مدريد عام 1725، ويُقدم المأكولات القشتالية منذ ما يقارب ثلاثة قرون دون أن يُغلق أبوابه. حيث تم الاعتراف به في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأقدم مطعم لا يزال يعمل دون أن يُغلق أبوابه.

وبدأت قصة كازا بوتين مع الطاهي الفرنسي جان بوتين وزوجته الأستورية، اللذين قررا افتتاح نُزُل صغير في مدريد. ما بدأ كمشروع متواضع تحوّل إلى مؤسسة عريقة. ومن أبرز عناصر المطعم فرن الحطب، الذي يُقال إنه مشتعل باستمرار منذ افتتاحه عام 1725. هذا الفرن هو قلب المطعم ومصدر بعض أطباقه الأكثر شهرة. ومنذ عام 1930، تُدير عائلة غونزاليس المطعم، وحافظت على جوهر المكان عبر الأجيال.

وإن كان هناك ما يُؤكد أهمية «كازا بوتين مدريد»، فهو عدد الشخصيات التاريخية التي تناولت الطعام على موائده. وكان من بين أبرزهم الكاتب إرنست همنغواي الذي أعجب بأطباق اللحم لديه، كما ذكره كتّابٌ مثل بينيتو بيريز غالدوس في أعمالهم، مصوّرين أجواء المطعم التقليدية كجزء لا يتجزأ من حياة مدريد، وفعل الأمر ذاته بيكاسو وآخرون.

وتعكس قائمة طعام كازا بوتين استمرار التعلق بالتراث، فبدلاً من التجديد المستمر، اختار المطعم الحفاظ على مطبخٍ تقليديّ قائم على وصفات قشتالية، وقائمةٍ لا تسعى إلى الإبهار، بل إلى البقاء.