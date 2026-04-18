أزمة في هواتف "سامسونغ" بسبب "كويك شير"

أقرت شركة "سامسونغ" بوجود خلل تقني في ميزة مشاركة الملفات الجديدة التي تربط بين أجهزتها ونظام "إير دروب" عبر خدمة "كويك شير"، والتي بدأت الشركة في طرحها مؤخراً ضمن هواتف "غالاكسي".

ويأتي هذا الاعتراف بعد تقارير مستخدمين ورصد فني لمشكلات ظهرت أثناء استخدام الميزة على بعض الأجهزة.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، ظهرت الميزة لأول مرة مع سلسلة هواتف Galaxy S26، قبل أن تبدأ بالوصول تدريجيًا إلى هواتف "غالاكسي" الأقدم عبر النسخة التجريبية من واجهة التشغيل One UI 8.5، في إطار توسع سامسونغ لتسهيل نقل الملفات بين أندرويد وآيفون.

وأفاد تقرير لموقع "Android Authority" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، بأن المشكلة لا تتعلق بعملية نقل الملفات الأساسية، وإنما ببياناتها الوصفية.

وتتضمن هذه البيانات معلومات مثل حجم الملف وتاريخ إنشائه وخصائصه التقنية، والتي يُفترض أن تنتقل كاملة عند استخدام ميزة "إير دروب".

لكن مستخدمي هواتف "غالاكسي" لاحظوا اختفاء بعض هذه البيانات بعد إرسال الملفات إلى أجهزة آيفون، خصوصاً معلومات الموقع وبيانات عدسة الكاميرا في الصور.

وتزداد المشكلة وضوحاً عند مشاركة مقاطع الفيديو، حيث لا يتم الاحتفاظ إلا ببيانات محدودة جداً، أبرزها دقة الفيديو فقط.

وفي سياق متصل، أكد أحد المشرفين على منصة مجتمع "سامسونغ" في كوريا الجنوبية وجود المشكلة بالفعل في عمليات مشاركة الملفات مع أجهزة آيفون.

وأوضح أن فريق تطوير “كويك شير" على دراية بالخلل ويعمل حاليًا على إصلاحه، مشيراً إلى أن التحديث البرمجي القادم سيتضمن معالجة لهذه المشكلة.

وتعمل "سامسونغ" على تجهيز إصلاح برمجي سيتم إدراجه في التحديثات المقبلة للنظام، بهدف إعادة استقرار ميزة مشاركة الملفات وضمان انتقال البيانات الوصفية بشكل كامل بين الأجهزة المختلفة.