ماك وورلد: الكرزي الداكن والأزرق الفاتح والرمادي الداكن ألوان آيفون 18 برو وبرو ماكس

ذكر موقع "ماك وورلد" في تسريبات نقلها عن مصادر في سلسلة توريد شركة آبل أن هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس سوف يأتيان بثلاثة ألوان جديدة هي: اللون الكرزي الداكن، واللون الأزرق الفاتح، واللون الرمادي الداكن.

وبين الموقع أن الألوان لا تزال قيد التطوير وقد تقوم الشركة بتغيير مخططاتها، كون الهاتف لم يدخل بعد مرحلة الإنتاج، لافتاً إلى أن الشركة قررت استبعاد اللون البرتقالي من تشكيلة آيفون 18.