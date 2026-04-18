الذكاء الاصطناعي في الأزياء.. شراكة تهدد خصوصية اللمسة الإنسانية

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية في عالم الأزياء، بل أصبح شريكاً فعلياً في صياغة ملامح المستقبل، وفي صناعة لطالما ارتبطت بالحدس والإلهام، تدخل الخوارزميات اليوم لتقدّم قراءة دقيقة للذوق العام، وتسهم في ابتكار تصاميم جديدة قائمة على تحليل البيانات الضخمة.

ويشهد عالم الأزياء تحوّلاً لافتاً مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى قلب عملية التصميم، في خطوة تعيد رسم ملامح صناعة لطالما ارتبطت بالإبداع البشري الخالص، لم يعد المصمم وحده من يرسم الخطوط الأولى للفستان أو يختار الأقمشة، بل باتت الخوارزميات شريكاً جديداً في ابتكار الأفكار، وتحليل الاتجاهات، وتوقع ما سيجذب المستهلكين في المواسم المقبلة.

ولا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على التحليل فقط، بل امتد إلى مرحلة الإبداع نفسها، فهناك برامج قادرة على توليد تصاميم كاملة بناءً على معايير محددة، مثل نوع القماش أو الفئة المستهدفة أو حتى الإلهام الفني، وظهرت بالفعل مجموعات أزياء صُممت جزئياً أو كلياً بواسطة هذه التقنيات، ما يطرح تساؤلات حول حدود الإبداع: هل لايزال العمل فنياً إذا شاركت الآلة في إنتاجه؟

وفي المقابل يرى كثير من المصممين أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً، بل أداة مساعدة، فهو يختصر الوقت ويمنح أفكاراً أولية، بينما تبقى اللمسة الإنسانية ضرورية لإضفاء الروح والهوية على التصميم، فالأزياء ليست مجرد أشكال، بل تعبير ثقافي وجمالي مرتبط بالخبرة والذوق والتجربة الإنسانية.

هذا التوجه قد يغيّر مستقبل التسوق، وينقل الصناعة من الإنتاج الجماعي إلى الإنتاج المخصص، كما أنه لا يخلو من تحديات، أبرزها المخاوف من فقدان الوظائف التقليدية في التصميم، إضافة إلى قضايا حقوق الملكية الفكرية، خصوصاً عندما تعتمد الأنظمة على أعمال سابقة لتوليد تصاميم جديدة. كما يطرح البعض تساؤلات أخلاقية حول مدى أصالة الأعمال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

من أبرز الأمثلة العملية ما قدمته دار «دولتشي آند غابانا»، التي أثارت جدلاً واسعاً عندما عرضت مجموعة أزياء رقمية تم تطويرها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وبيعت لاحقاً كقطع رقمية (NFT)، في تجربة جمعت بين الموضة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، كما استخدمت الدار تقنيات تحليل البيانات لفهم سلوك جمهورها وتطوير تصاميم تتماشى مع الأذواق المتغيرة بسرعة.

وفي تجربة أخرى لافتة، تعاونت شركة «آي بي إم» مع معهد معهد الموضة للتكنولوجيا في نيويورك، لتطوير نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات الموضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تمكّن هذا النظام من اقتراح تصاميم مستوحاة من آلاف الصور والمنشورات، ما أتاح للمصممين العمل على أفكار مبنية على بيانات واقعية وليس فقط على الحدس.

أما على مستوى الأفراد فقد برزت المصممة الهولندية الشهيرة آيريس فان هيربن كواحدة من أوائل من دمجوا التكنولوجيا المتقدمة في الأزياء، حيث استخدمت الخوارزميات والطباعة ثلاثية الأبعاد لتصميم قطع معقدة لا يمكن تنفيذها بالطرق التقليدية، ورغم أن أعمالها لا تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، فإنها تمثل نموذجاً للتكامل بين التقنية والإبداع.

في عام 2023 شهد أسبوع الموضة في لندن عرضاً لعلامة كولين ستردا، حيث تم استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد أنماط وتصاميم مستوحاة من الطبيعة، وتم تحويلها لاحقاً إلى ملابس حقيقية على منصة العرض، وقد لاقى العرض اهتماماً كبيراً، باعتباره مثالاً عملياً على انتقال الأفكار من الشاشة إلى الواقع.

كما دخلت شركات التكنولوجيا بقوة في هذا المجال، مثل «غوغل» التي طورت أدوات قادرة على اقتراح تصاميم وألوان بناءً على تحليل الصور والاتجاهات العالمية، إضافة إلى منصات ناشئة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتصميم أزياء مخصصة لكل مستخدم.

ومن التجارب اللافتة أيضاً ظهور عارضات أزياء افتراضيات تم إنشاؤهن بالذكاء الاصطناعي، مثل ليلي ميكيلا، التي أصبحت وجهاً إعلانياً لعدد من العلامات التجارية، ما يعكس تحولاً في مفهوم العرض والتسويق داخل الصناعة.

ورغم هذه النجاحات لاتزال هناك تحديات حقيقية، أبرزها مسألة الملكية الفكرية.

ومع ذلك، تشير كل هذه التجارب إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل أصبح شريكاً فعلياً في صناعة الأزياء، ومع استمرار تطور هذه التقنيات، من المتوقع أن نشهد مستقبلاً أكثر تخصيصاً وابتكاراً، حيث تُصمَّم الملابس وفقاً لكل فرد، وتُنتج بسرعة أكبر وبهدر أقل، في توازن جديد بين الإبداع البشري والقدرات الرقمية.

إعادة تعريف

تشير دراسات متخصصة عدة إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يلغي دور المصمم، بل سيعيد تعريفه، فالمستقبل قد يكون قائماً على شراكة بين الإنسان والتكنولوجيا، حيث تتكامل دقة الآلة مع حساسية الإبداع البشري، لتنتج صناعة أزياء أكثر سرعة وابتكاراً وقدرة على التكيّف مع متغيرات العصر.