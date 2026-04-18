عرض أزياء عالمي يحتفي بالكهرمان

تحوّلت مدينة غدانسك البولندية إلى منصة دولية تجمع بين الحرفية والفن والتجارة، مع انطلاق فعاليات معرض أمبريف، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في الكهرمان، وشهد هذا العام مشاركة نحو 200 عارض من مختلف دول العالم.

وضمن فعاليات المعرض أُقيم عرض أزياء فريد من نوعه، قدّمت خلاله عارضة أزياء تصميماً مبتكراً مصنوعاً من كهرمان بحر البلطيق، في خطوة تعكس الدمج المتزايد بين الصناعات الحرفية التقليدية وعالم الموضة المعاصر، وشكّل العرض لحظة لافتة في الحدث، حيث سلط الضوء على إمكانات الكهرمان خامة فنية قابلة لإعادة التوظيف في التصميم والأزياء الراقية.

ويُعد المعرض منصة سنوية تجمع بين الحرفيين، ورواد الأعمال، والفنانين المتخصصين في الكهرمان، إذ يتيح لهم فرصة عرض وبيع وشراء المنتجات، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة.

وتبرز أهمية هذا الحدث من كونه يمتد ليصبح مساحة ثقافية وإبداعية تسهم في إبراز الهوية الفنية المرتبطة بمنطقة بحر البلطيق، وتعزيز حضور الكهرمان عنصر تراثي ذي قيمة اقتصادية وجمالية في آن واحد.