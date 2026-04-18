«الشارقة للنشر» تُوسّع لقاءاتها المهنية في «بولونيا للكتاب»

شاركت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» في الدورة الـ63 من «معرض بولونيا لكتاب الطفل 2026»، التي أقيمت في مركز بولونيا للمعارض بإيطاليا، وتضمنت برنامجاً مهنياً جمع نحو 1500 عارض من 90 دولة ومنطقة.

وشهدت مشاركة مدينة الشارقة للنشر في المعرض عقد سلسلة من الاجتماعات المهنية مع ناشرين ووكلاء حقوق وشركات عاملة في الصناعات الإبداعية، استهدفت التعريف بالبيئة الاستثمارية التي توفرها للناشرين ورواد الأعمال، وبحث فرص تأسيس أعمال جديدة أو توسيع حضور شركات قائمة انطلاقاً من الشارقة إلى أسواق المنطقة والعالم.