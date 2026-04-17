"رولز رويس" تطلق سيارتها الكهربائية "بروجكت نايتنجل".. 100 نسخة فقط!

كشفت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية رولز رويس عن أول سيارة كهربائية مصممة خصوصاً لها، باسم بروجكت نايتنجل (Project Nightingale)، وهي أول سيارة ضمن برنامج "كوتش بيلد كوليكشن" الجديد للعلامة التجارية الشهيرة، على الرغم من أنها تأتي بعد طرح عدة سيارات مصممة حسب الطلب مثل "دروب تيل" و"بوت تيل".

وتتميز "بروجكت نايتنجل" بهيكل أنيق ومحرك كهربائي. وتعتزم الشركة إنتاج 100 وحدة فقط من هذا الطراز.

وأشار موقع "كار أند درايفر" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن الشركة اختارت "بروجكت نايتنجل" للسيارة الجديدة تيمناً بـ"لو روسينيول"، التي تعني "العندليب" بالفرنسية، وهو الاسم الذي أُطلق أيضاً على منزل مملوك لهنري رويس على شاطئ الريفييرا الفرنسي، حيث كان يقيم المصممون والمهندسون أثناء عملهم داخل العقار.

وتقول رولز رويس إن السيارة مستوحاة أيضاً من طرازي إكس 16 وإكس17، وهما نموذجان أوّليان من عشرينيات القرن الماضي، تميّزا بهياكل من الألومنيوم خفيفة الوزن، وتم تصميمهما لتجاوز سرعة 90 ميلاً في الساعة، وهو ما كان إنجازاً مذهلاً في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من أن طول السيارة بروجيكت نايتنيجل يقارب طول السيارة الصالون رولز رويس فانتوم، فإنها سيارة مكشوفة ببابين ومقعدين.

وتتميز مقدمة السيارة الجديدة بتصميم حاد مع رفارف أمامية تنتهي بانحدار حاد، مما يعكس شكل هيكل السيارة الذي يحيط بشبكة بانثيون الأمامية الشهيرة.

ولأن السيارة الجديدة تعمل بمحرك كهربائي وليس وقوداً تقليدياً فلا تحتاج إلى تبريد، لذلك يهيمن على الواجهة الأمامية هيكل مسطح غير معدل.

ويعود ذلك إلى تصميم فريد للإضاءة، فبدلاً من المصابيح الأمامية الأفقية الموجودة في جميع سيارات رولز رويس الحديثة الأخرى، تتميز السيارة بروجيكت نايتنجل بمصابيح أمامية رفيعة وعمودية تقع على الحافة الخارجية للواجهة الأمامية.

ولم تعلن رولز رويس أن السيارة بروجكت نايتنجل مبنية على أساس السيارة سبيكتر، لكنها أكدت أنها كهربائية بالكامل.

وفي حين لم يتم الكشف عن مواصفات محرك بروجكت نايتنجل، فإن السيارة سبيكتر مزودة بمحركين كهربائيين ينتجان ما يصل إلى 650 حصاناً.

وستنتج رولز رويس 100 سيارة فقط من الطراز بروجكت نايتنجل، ورغم عدم الإعلان عن السعر، إلا أن وسائل إعلام بريطانية توقعت أن يتجاوز سعرها مليون دولار، ومن المتوقع بدء تسليمها للعملاء في 2028.