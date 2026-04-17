"روبلوكس" تعزز الأمان بتحديثات عمرية جديدة

أطلقت شركة روبلوكس، نوعين جديدين من الحسابات المصنفة حسب العمر، إلى جانب حزمة موسعة من أدوات الرقابة الأبوية، في تحديث يُعد من الأكبر في تاريخ المنصة.

ومن المقرر بدء تطبيق النظام الجديد مطلع يونيو المقبل، حيث سيشمل حسابين رئيسيين: "Roblox Kids" للأطفال من 5 إلى 8 سنوات، و"Roblox Select" للفئة العمرية من 9 إلى 15 عاماً، في محاولة لربط تجربة المستخدم بشكل أدق بعمره، سواء من حيث المحتوى أو إعدادات التواصل.

تجربة مصممة حسب العمر

تسعى روبلوكس من خلال هذا التحديث إلى بناء بيئة رقمية أكثر أماناً، عبر نظام متكامل يضم التحقق من العمر، وتصنيفات المحتوى، والإشراف المستمر، إلى جانب أدوات رقابة أبوية أكثر تطوراً.

وبموجب النظام الجديد، سيتم تصنيف المستخدمين تلقائياً وفق أعمارهم، مع إتاحة مكتبة من الألعاب المناسبة لكل فئة، يتم تحديثها بشكل دوري.

كما ستُفرض قيود صارمة على المحتوى، بحيث تقتصر حسابات "Roblox Kids" على الألعاب ذات التصنيف "الخفيف" أو "المقبول"، مع تعطيل كامل لوسائل التواصل، فيما يمكن لمستخدمي "Roblox Select" الوصول إلى محتوى يصل إلى مستوى "متوسط"، وفق ضوابط محددة.

الدردشة تحت الرقابة

في سياق متصل، تواصل روبلوكس تشديد إجراءاتها المتعلقة بالتواصل، ورغم أن أكثر من نصف المستخدمين النشطين عالمياً أتموا هذه العملية، فإن خاصية الدردشة ستظل معطلة في عدد من دول الشرق الأوسط حالياً، التزاماً باللوائح المحلية.

ولا يقتصر التحديث على تقسيم الحسابات، بل يشمل أيضاً آلية متقدمة لاختيار الألعاب المناسبة، تعتمد على التحقق من هوية المطورين، والتقييم المستمر للمحتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مراقبة تفاعل المستخدمين وبلاغاتهم.

كما سيتم استبعاد الألعاب التي تتضمن موضوعات حساسة أو مساحات تواصل مفتوحة أو محتوى غير ملائم للفئات العمرية الصغيرة، في إطار سعي المنصة لخلق بيئة أكثر أماناً وانضباطاً.

انتقال تلقائي

ضمن هذا النظام، ستواكب الحسابات تطور المستخدمين عمرياً، حيث يتم ترقية الحساب تلقائياً من "Roblox Kids" إلى "Roblox Select" عند بلوغ سن التاسعة، ثم إلى الحساب التقليدي عند سن 16 عاماً، دون الحاجة إلى تدخل يدوي.

التحديث الجديد يمنح الآباء أدوات غير مسبوقة لإدارة تجربة أبنائهم، تشمل التحكم في تصنيفات المحتوى، وإعدادات الدردشة، ومدة استخدام الشاشة، وحتى الإنفاق داخل المنصة.

كما يمكن للوالدين حظر ألعاب معينة، أو السماح بالوصول إلى محتوى محدد بشكل استثنائي، بالإضافة إلى متابعة نشاط الأطفال والتعرف على أصدقائهم داخل المنصة.