وفاة طيار شراعي بسبب تصوير محتوى "خطير" لنظارة أبل فيجن برو

تلقت شركة أبل تحذيرات تتعلق بالسلامة قبل وقوع حادث تحطم طائرة خفيفة أودى بحياة طيار شراعي، أثناء تصوير محتوى مخصص لنظارة Vision Pro.

وقع الحادث أثناء إنتاج سلسلة الفيديو الغامرة “Adventure”، التي تتابع رياضيين يخوضون تحديات استثنائية في بيئات قاسية ومليئة بالمخاطر.

وأفادت "بلومبرغ"، بأن الحادث وقع خلال تصوير حلقة عن الرياضية البريطانية المصابة بشلل نصفي كلير لوماس، التي كانت تحلق بطائرة خفيفة جداً فوق صحراء الأردن.

وعلى الرغم من أن الحادث يعود إلى عام 2024، إلا أن ارتباط الرحلة بإنتاج أبل لم يُكشف عنه إلا مؤخراً، فيما كانت الحلقة مقررة للعرض خلال العام الماضي.

وأوضحت المصادر أن عملية التصوير كانت جارية بالفعل لحظة وقوع الحادث، وجرى تثبيت نظام كاميرات على الطائرة لتسجيل التجربة بشكل مباشر لصالح المحتوى الغامر الذي تطوره أبل.

وأشارت إلى أن سبب مشاركة لوماس في الرحلة لم يكن معروفاً في السابق، قبل أن يتبين أنها جزء من إنتاج السلسلة.