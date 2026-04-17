السجن لرجل صيني حاول تهريب 2200 نملة من كينيا



أصدرت محكمة في كينيا حكماً يقضي بسجن رجل صيني لمدة 12 شهراً، إضافة إلى تغريمه مليون شلن كيني (نحو 7746 دولاراً)، بعد إدانته بمحاولة تهريب أكثر من 2200 نملة حية خارج البلاد.

وذكرت المحكمة أن العقوبة تأتي رادعة في ظل تزايد حالات تهريب النمل في كينيا، وما يمثله ذلك من مخاطر بيئية ناجمة عن جمعه بشكل غير قانوني من الطبيعة.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على المتهم تشانغ كيكون الشهر الماضي في مطار نيروبي الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد، وبحوزته النمل داخل أمتعته، حيث يُعد هذا النوع مطلوباً في بعض الأسواق، خاصة في الصين، لاستخدامه من قبل هواة تربية المستعمرات داخل أحواض زجاجية لدراسة سلوكه.

وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهم في البداية تهمة الاتجار بالحياة البرية، قبل أن يقر لاحقاً بالذنب، وفق مصادر قضائية، فيما أعلن محاميه عزمه استئناف الحكم.

وأكدت القاضية إيرين غيتشوبي أن القضية تعكس تصاعد تهريب أنواع غير تقليدية من الحياة البرية، مشيرة إلى ضرورة فرض عقوبات رادعة للحد من هذا النوع من الجرائم.

كما تشمل القضية متهماً كينياً يُدعى تشارلز موانجي، اتُهم بتزويد المتهم بالنمل، وقد أُفرج عنه بكفالة على أن تستكمل محاكمته لاحقاً.