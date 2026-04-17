علماء يتوقعون اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض بسبب نشاط شمسي

توقع علماء من مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن يؤدي ثقب إكليلي جديد تشكل على الشمس مؤخراً إلى تأثيرات على الأرض تتمثل في اضطرابات بالمجال المغناطيسي.

وأوضح بيان صادر عن الأكاديمية أنه من المحتمل حدوث عواصف مغناطيسية خلال يومي 18 و19 أبريل الجاري، قد يصاحبها ظهور أضواء الشفق القطبي في بعض مناطق العالم.

وتنتج العواصف المغناطيسية عن زيادة النشاط الشمسي، وقد تتسبب بخلل في أنظمة الطاقة والاتصالات والملاحة، كما قد تؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.

وتُصنَّف شدة هذه العواصف إلى خمس درجات من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدا) وفقا لحجم الاضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض.