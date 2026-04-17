حكة القدمين قد تكشف أمراضاً خطيرة

حذر مختصون من أن بعض الأعراض البسيطة، مثل الحكة المتكررة في القدمين، قد لا تكون مجرد حالة عابرة، بل قد تعكس وجود مشكلات صحية أعمق تستدعي الانتباه والمتابعة الطبية.

ورغم أن الحكة الجلدية تعد من الأعراض الشائعة التي ترتبط غالباً بعوامل بسيطة كجفاف الجلد أو الطقس البارد أو لدغات الحشرات، فإن استمرارها لفترات طويلة أو ظهورها دون سبب واضح قد يكون مؤشرًا على أمراض كامنة.

وأشارت تقارير طبية، من بينها ما نشره موقع "هيلث لاين"، إلى أن القدمين من أكثر المناطق عرضة لهذه الحالة، حيث يمكن أن ترتبط الحكة بعدد من الأمراض المزمنة، أبرزها داء السكري وأمراض الكبد والكلى.

في حالة السكري، قد تنتج الحكة عن ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة، أو نتيجة مضاعفات مثل تلف الأعصاب، وغالباً ما تترافق مع أعراض أخرى مثل العطش الشديد، وكثرة التبول، والإرهاق، واضطرابات الرؤية.

أما أمراض الكبد، فقد تتسبب في حكة ملحوظة خاصة في راحتي اليدين وباطن القدمين، وتزداد حدتها في بعض الحالات خلال الليل أو مع ارتفاع درجات الحرارة، وقد تصاحبها أعراض مثل فقدان الشهية، والغثيان، واصفرار الجلد، والعينين.

وفيما يتعلق بأمراض الكلى، فتظهر الحكة بشكل أكبر لدى المرضى في المراحل المتقدمة أو الذين يخضعون لغسيل الكلى، نتيجة تراكم السموم في الجسم، وغالبًا ما تترافق مع تورم الأطراف، والتعب العام، واضطرابات النوم.

وينصح الأطباء بضرورة استشارة مختص في حال استمرار الحكة دون سبب واضح، أو إذا صاحبتها أعراض أخرى، لتحديد السبب بدقة والحصول على العلاج المناسب، وتفادي تطور أي مضاعفات صحية محتملة.