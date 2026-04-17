«سيتي ووك» تحتفل بالذكرى الـ 10

احتفالاً بمرور 10 سنوات على انطلاقها واحدةً من أبرز وجهات أسلوب الحياة المفتوحة في دبي، تحتفل «سيتي ووك» بالذكرى الـ10 عبر عروض حصرية من أشهر متاجرها ومطاعمها، وذلك خلال الفترة من 15 أبريل الجاري إلى 15 مايو المقبل.

تطوّرت «سيتي ووك»، على مدى العقد الماضي، لتصبح مركزاً حيوياً لنمط حياة يجمع بسلاسة بين السكن والتجزئة والمطاعم والترفيه والضيافة والعافية، وتعكس الوجهة الثقافة الحضرية المُتجددة لمدينة دبي، وروح مجتمعها النابض بالحياة، بفضل استمرارها في تقديم مفاهيم وتجارب جديدة، تستقطب بفعالياتها شرائح المجتمع على اختلاف اهتماماتهم.