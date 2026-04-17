«بابا نويل» نصاب يختلس مليون دولار

أعلن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن توقيف رجل في نيويورك للاشتباه في اختلاسه أكثر من مليون دولار، جمعها خلال جولات في أماكن عامة كان يرتدي خلالها زي بابا نويل، ويزعم أن الأموال مخصصة للأعمال الخيرية.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام أن رئيس الحدث الشهير المسمى «سانتاكون»، ستيفن بيلديز، اختلس أكثر من نصف مبلغ 2.7 مليون دولار تقريباً، الذي جمعه بين عامَي 2019 و2024، وأنفق مئات الآلاف من الدولارات، المتبقية في حسابات المنظمة غير الربحية، على أشياء شخصية.

واستُخدمت هذه المبالغ خصوصاً لتمويل عمليات تجديد لعقار على ضفاف بحيرة في نيوجيرسي، وتذاكر حفلات موسيقية، وعُطل وسيارة فاخرة، وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس سي. بارناكل: «إن بيلديز سرق عيد الميلاد من عشرات آلاف الضحايا»، في إشارة إلى عنوان قصة الأطفال الشهيرة «كيف سرق الغرينش عيد الميلاد؟». وأضاف: «لقد حرم الجمعيات الخيرية المحلية من أكثر من مليون دولار». ويواجه ستيفن بيلديز (50 عاماً) عقوبةً تصل إلى 20 عاماً سجناً.