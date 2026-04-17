جراح أميركي متهم بالقتل.. استأصل كبد مريض بدلاً من طحاله

يواجه جرّاح من ولاية فلوريدا تهمة القتل غير العمد من الدرجة الثانية، بعد اتهامه باستئصال عضو خاطئ من مريض، ما أدى إلى وفاته.

وأقدم الطبيب توماس شاكنوفسكي، الذي أُلقي القبض عليه الاثنين الماضي، على استئصال كبد ويليام برايان (70 عاماً) بدلاً من طحاله، خلال عملية جراحية أُجريت في مستشفى بفلوريدا، وكان برايان يقضي عطلة مع زوجته، عندما بدأ يعاني من آلام في الجانب الأيسر من بطنه، وقد رفض في البداية نصيحة الأطباء بإجراء جراحة لاستئصال الطحال، لكنه وافق لاحقاً بعد تفاقم الألم.

وأفاد تقرير نقلته صحيفة «مترو نيوز» بأن طاقم غرفة العمليات أعرب عن مخاوف بشأن قدرة الطبيب على إجراء العملية، كما أشار تقرير الحادث إلى أن الجراحة أُجريت بفريق طبي محدود بسبب نقص الكوادر في ذلك الوقت.

وبحسب مكتب شرطة مقاطعة والتون، قام الطبيب أثناء جراحة بالمنظار باستئصال كبد المريض بدلاً من الطحال، ما أدى إلى نزيف حاد ووفاته على طاولة العمليات، ويقع الكبد والطحال في موقعين مختلفين داخل البطن، ورغم ذلك زعم شاكنوفسكي أن المريض كان يعاني من تمدد في الشريان الطحالي فانفجر، وأبلغ المحققين في البداية أنه تمكّن من السيطرة على النزيف، قبل أن يعترف لاحقاً بعجزه عن ذلك.

وذكر التقرير أن الطبيب استخدم جهاز تدبيس «بشكل عشوائي» داخل البطن لمحاولة إيقاف النزيف، وأنه «أزال عضواً اعتقد أنه الطحال»، إلا أن الطاقم الطبي صُدم عندما رأى الكبد على طاولة العمليات، بينما أصر الطبيب على أنه الطحال، وكان الجرّاح العام لولاية فلوريدا، جوزيف لادابو، قد قرر في وقت سابق تعليق رخصة شاكنوفسكي، بسبب «أخطاء جراحية جسيمة ومتكررة».