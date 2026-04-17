«هاكاثون» ابتكارات طلابية تعالج تحديات المرأة الصحية

أعلن جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي نتائج النسخة الثانية من «هاكاثون FemTech»، الذي ركّز على تطوير حلول تقنية مبتكرة لمعالجة التحديات الصحية الخاصة بالمرأة.

وشملت الابتكارات الفائزة، محرك قرار مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى الحد من أخطاء التشخيص السريري، وتطبيقاً غذائياً مخصصاً لصحة المرأة، إلى جانب جهاز قابل للارتداء للمساعدة في الوقاية من التهاب الثدي وعلاجه.

وشهد الهاكاثون مشاركة 46 طالباً وطالبة تراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، يُمثّلون 23 مدرسة و20 جنسية، حيث ناقشوا أبرز الفجوات في مجال صحة المرأة، في وقت تشير التقديرات إلى أن معالجة هذه التحديات يمكن أن تسهم بنحو تريليون دولار سنوياً في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040.

وعمل المشاركون ضمن فِرَق بإشراف ثمانية مرشدين متخصصين في مجالات البحث العلمي، وصحة المرأة، وريادة الأعمال والتكنولوجيا، لتطوير حلول قائمة على البحث والمعرفة.

وتضمّن الهاكاثون تقديم 10 فِرَق مشروعاتها أمام لجنة تحكيم متخصصة، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بالنسخة الأولى في عام 2025، وأسفر التقييم عن فوز ثلاثة فِرَق.

وقالت رئيسة جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي، مها غورتون، إن النسخة الثانية من هاكاثون FemTech تُمثّل خطوة إيجابية جديدة ضمن مهمتنا الرامية إلى بناء مستقبل أكثر شمولية وتطلعاً في مجال صحة المرأة، لافتة إلى أن أيام الهاكاثون شهدت طرح أفكار مؤثرة لمعالجة تحديات صحية محورية، ما يعكس الإمكانات الكبيرة للمواهب الشابة عند توفير الدعم والتوجيه المناسبين.

وجاء فريق «Bloom» في المركز الأول بابتكار جهاز قابل للارتداء يهدف إلى المساعدة في الوقاية من التهاب الثدي وعلاجه من خلال تدفئة خفيفة تساعد على تحسين تدفق الحليب وتعزيز راحة الأم خلال الرضاعة، فيما حلّ فريق «Luma» في المركز الثاني بمنصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم دقة وكفاءة تشخيص الحالات الصحية لدى النساء، بينما حصل فريق «Nutra» على المركز الثالث بتطبيق غذائي يدعم أنماط الحياة الصحية.

كما حصل فريق «Nutra» على جائزة «روح FemTech» التي يمنحها المرشدون تقديراً لالتزامه بقِيَم الابتكار والتعاون.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على برنامج احتضان لمدة ثلاثة أشهر ودعم في البحث والتطوير من دون مقابل حصص ملكية، فيما ستُتاح للفِرَق الثلاثة المشاركة في أيام مهنية بالتعاون مع شركاء من القطاع، إلى جانب عرض ابتكاراتهم خلال مؤتمر«Her Health Summit» المرتقب.

ويأتي تنظيم الهاكاثون ضمن مبادرة «FemTech Hub» التي تهدف إلى إشراك الطلبة والخبراء في تطوير حلول مبتكرة لصحة المرأة، وتعزيز دور التعليم والابتكار والتعاون في هذا المجال.