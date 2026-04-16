الكويت.. تعديل توقيت الدوام المدرسي لنظام «التعليم عن بُعد» للمرحلة الثانوية

أصدرت وزارة التربية الكويتية قرارًا بتعديل توقيت الدوام المدرسي لطلبة المرحلة الثانوية ضمن نظام التعليم عن بُعد، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى إشعار آخر.

وبيّنت الوزارة أن الدوام المدرسي للمرحلة الثانوية (التعليم عن بُعد) سيبدأ يومياً في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وينتهي عند الساعة الواحدة وخمس عشرة دقيقة ظهراً، بما يضمن تحقيق التوازن بين استمرارية التحصيل الدراسي ومراعاة الظروف الحالية. وأضافت وزارة التربية أن عدد الحصص الدراسية المعتمدة خلال اليوم الدراسي يبلغ 6 حصص، بواقع 35 دقيقة لكل حصة، بما يسهم في الحفاظ على جودة العملية التعليمية وتوزيع المحتوى الدراسي بشكل مناسب. وأكدت وزارة التربية أن الجهات المختصة مطالبة بتنفيذ القرار والعمل بموجبه، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، مشددة على أهمية الالتزام بالتوقيت الجديد من قبل الهيئات التعليمية والإدارية والطلبة.