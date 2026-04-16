"عريس" يصارع الموت بعد هجوم سمكة قرش في جزر المالديف

تحولت رحلة شهر عسل إلى مأساة مروعة في جزر المالديف، بعدما تعرض عريس إسباني لهجوم سمكة قرش أثناء ممارسته السباحة السطحية (السنوركلينغ)، ما أدى إلى بتر ساقه ودخوله العناية المركزة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الضحية، ويدعى بورخا، وهو طبيبة من مدينة أليكانتي الإسبانية، كان برفقة زوجته آنا بالقرب من جزيرة كودو، عندما هاجمته سمكة قرش بشكل مفاجئ، ما تسبب في إصابات بالغة استدعت بتر ساقه أسفل الركبة.

وتم نقل المصاب جوًا إلى أحد المستشفيات في العاصمة مالية، حيث لا يزال في حالة حرجة بعد فقدانه كمية كبيرة من الدم.

وبحسب مصادر محلية، فإن المجموعة كانت تسبح بالقرب من منشأة لمعالجة الأسماك، وهي منطقة معروفة بتجمع أسماك القرش.

وتشير التقديرات إلى أن عدم التخلص من مخلفات المصنع لعدة أيام ربما أدى إلى زيادة نشاط القروش وجعلها أكثر شراسة.