من النرويج للسويد.. مراهق يقود حافلة مسروقة لمسافة 200 كم

ذكرت الشرطة النرويجية، الثلاثاء، أن فتى يبلغ من العمر 14 عاما قام بسرقة حافلة تابعة لشركة نرويجية للنقل العام وقادها لمسافة 200 كيلو متر إلى السويد.



وأخطرت الشركة الشرطة فجرا، بعد اكتشاف السرقة وتحديد موقع الحافلة في الدولة المجاورة باستخدام تقنية الأقمار الاصطناعية.

وألقت الشرطة السويدية القبض على الفتى بالقرب من مدينة غوتنبرج الواقعة في جنوب غرب السويد. وتوجه مسؤولو رعاية الشباب في النرويج لاصطحابه، دون أن تتضح دوافع الفتى في البداية.

وقال ضابط التحقيق، رون إيزاكسن، لهيئة الإذاعة النرويجية العامة (إن ر كيه) إن الفتى قام بالرحلة بمفرده بعد أن سرق الحافلة من منطقة فيستبي، الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب أوسلو.

يذكر أن ألمانيا كانت قد شهدت مؤخرا واقعة مماثلة، حيث قام فتى (15 عاما) بسرقة حافلة ليقل صديقته إلى المدرسة التي تقع على بعد نحو 130 كيلومترا.