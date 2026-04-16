الثانية خلال يومين.. ترامب ينشر صورة جديدة له مع المسيح

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلًا بعد نشره صورة لنفسه وكأنّ المسيح يُعانقه، في الوقت الذي لا تظهر فيه أي بوادر على تراجع حدة الحرب الكلامية بين إدارته وبابا الفاتيكان.

وتُظهر الصورة التي أعاد الرئيس الأميركي نشرها على حسابه بمنصة "تروث سوشال"، ترمب وعيناه مغمضتان، ويُلامس جبينه جبين المسيح وهو يقف في وضع مشابه. وفي الخلفية علم أميركي.

وأُرفق المنشور الأصلي مع تعليق تضمّن عبارة "ربما يستخدم الرب ورقته الرابحة".

وكان ترامب نشر خلال الأسبوع الحالي، صورة تُظهره كشخصية تشبه المسيح، قبل أن يحذفها بعد انتقادات واسعة النطاق.



وخلال هذا الأسبوع، دخل ترامب في خلاف مع بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر ، الناقد الصريح للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

والثلاثاء، كرّر ترمب انتقاده للزعيم الديني حيث كتب على منصّته تروث سوشيال": "ليُخبر أحدهم البابا ليو عن قتل إيران للمتظاهرين وأن امتلاك إيران لقنبلة نووية أمر غير مقبول على الإطلاق".

بينما قال نائبه جيه دي فانس إنّ البابا أخطأ عندما قال إنّ تلاميذ المسيح "لا يقفون أبدًا إلى جانب أولئك الذين كانوا يسلطون السيف في الماضي ويقذفون القنابل اليوم، وإنّ من المهم جدًا أن يتوخّى البابا الحذر عندما يتحدث عن مسائل لاهوتية".

وردّ البابا على هجمات ترمب، قائلًا إنّه "لا يخشى" إدارة ترمب وسيواصل التعبير عن آرائه.