مطاعم صينية تفحص الوجه واللسان لاقتراح الوجبة

أطلقت مطاعم في شرق الصين تجربة تكنولوجية فريدة تعتمد على روبوتات الذكاء الاصطناعي، لتحليل الحالة الصحية للزبائن عبر مسح الوجه واللسان، قبل تقديم وجبات طعام مخصصة، في خطوة تهدف لخفض التكاليف وتحسين الجودة الغذائية.

وتستخدم ثلاثة مطاعم في مدينة هانغتشو، من بينها مطعم «24 جي تشي روبوت»، أنظمة ذكاء اصطناعي تتولى مهام الطهي والخدمة والتنظيف بنسبة تصل إلى 60% من عبء العمل الإجمالي.

وتبدأ التجربة بمسح حيوي لوجه ولسان العميل، يتبعه استبيان بسيط، ليقوم الروبوت لاحقاً بإنشاء تقرير عن حالته الهضمية وعواطفه، مقترحاً أطباقاً موسمية وصحية تناسب نمط حياته.

وأوضح مهندسون ومسؤولون في هذه المطاعم أن الروبوتات تمتلك القدرة على طهي 100 طبق صيني شهير، عبر محاكاة حركات الطهاة البشريين في التحكم بلهب الموقد وتدوير القدر، ما يضمن توحيد الجودة وتقليل المجهود البدني للطهاة بنسبة 50%. كما ساهمت هذه التقنية في خفض أسعار الوجبات بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، ما جعلها وجهة مفضلة لكبار السن والطلاب نظراً لمذاقها المتوازن وسعرها المنافس.