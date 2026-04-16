أمل جديد للحالات المتأخرة من مرضى سرطان البنكرياس

أعلنت شركة «ريفوليوشن ميديسينز» الأميركية أن عقاراً جديداً، يؤخذ عن طريق الفم يومياً، قد يمثّل نقلة نوعية في معالجة الحالات المتأخرة من سرطان البنكرياس، الذي يُعدّ من بين أكثر أنواع السرطان فتكاً، بعدما أظهرت نتائج تجارب سريرية قدرته على إطالة عُمر المرضى بشكل ملحوظ، مقارنة بالعلاج الكيميائي.

وذكرت الشركة أن الدواء، المعروف باسم «daraxonrasib»، خفّض خطر الوفاة بنسبة 60% لدى المرضى الذين شملتهم المرحلة الثالثة من التجربة التي ضمت نحو 500 شخص، كما أسهم في مضاعفة متوسط فترة البقاء على قيد الحياة.

وقال أستاذ الطب في كلية هارفارد الطبية والمحقق الرئيس للدراسة، براين ولبن، إن هذا النهج يمثل تقدماً مهماً، وقد يغير الممارسات، خصوصاً للمرضى الذين يستمر السرطان لديهم في الانتشار رغم العلاج الكيميائي.

وستتقدم الشركة إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية للحصول على الموافقة، في إطار مسار سريع لدعم الأدوية الواعدة.