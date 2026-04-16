حَرّ أبريل يهدد بأرقام قياسية في شرق أميركا

من المتوقع أن تؤدي موجة طقس طويلة الأمد إلى دفع هواء حار عبر شرق الولايات المتحدة، حيث تهدد موجة الحر غير المعتادة بتحطيم درجات الحرارة القياسية في مدن كبرى، من بينها نيويورك وفيلادلفيا.

وتعد هذه الحرارة غير معتادة في أبريل، ليس فقط لأنها تضرب مساحات واسعة من البلاد في وقت مبكر من العام، بل أيضاً بسبب استمرارها فترة طويلة، ويتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر درجات الحرارة القريبة من الأرقام القياسية حتى الأحد المقبل.

ورغم أن وصول درجات الحرارة إلى نحو 32 مئوية في يوم من أيام أبريل ليس أمراً غير مسبوق، فإن استمرار موجة حر بهذا الشكل خلال هذا الشهر يعد نادراً.