نجل رئيس أوغندا يطالب تركيا بمليار دولار و"عروس"

أثارت تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها موهوزي كاينيروغابا، نجل الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، بعدما طالب تركيا بدفع مليار دولار، إلى جانب طلب غير مسبوق بالزواج من "أجمل امرأة في البلاد"، قبل أن يقوم لاحقًا بحذف هذه التصريحات.

وفي سلسلة منشورات عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، قال كاينيروغابا وهو رئيس أركان الجيش، إن بلاده تستحق تعويضًا ماليًا كبيرًا مقابل ما وصفه بـ"الدور الأمني المحوري" الذي تلعبه أوغندا في المنطقة.

وطالب المسؤول الأوغندي بأن تحصل بلاده على مليار دولار من أنقرة كـ"عائد أمني"، ملوّحًا بإجراءات تصعيدية، بينها إغلاق السفارة التركية في كمبالا خلال 30 يومًا، في حال عدم الاستجابة لمطالبه.

وفي تصعيد لافت، كتب: "الأمر بسيط للغاية... إما أن يدفعوا لنا، أو سأغلق سفارتهم هنا"، مضيفًا أن بلاده مستعدة لتحمل رد مماثل من الجانب التركي.



وأكثر ما أثار الاستياء كان طلب كاينيروغابا من تركيا "تسليمه أجمل امرأة في البلاد" للزواج منها، وهو تصريح قوبل بانتقادات واسعة واعتُبر غير لائق دبلوماسيًا.

كما نصح المواطنين الأوغنديين بعدم السفر إلى تركيا "حفاظًا على سلامتهم"، ملوّحًا بإمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية قريبًا، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين "ليست لعبة على وسائل التواصل".

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها الجدل، إذ سبق أن عرض عام 2022 تقديم 100 بقرة من سلالة "أنكولي" مقابل الزواج من جورجيا ميلوني، في تصريح أثار حينها موجة سخرية وانتقادات دولية.