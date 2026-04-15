أميركا تسحب مئات آلاف مكملات الحديد بسبب خطر التسمم للأطفال

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية قيام السلطات الصحية في الولايات المتحدة بسحب أكثر من 350 ألف عبوة من المكملات الغذائية المحتوية على الحديد من الأسواق، بعد ثبوت أنها تشكل خطرًا جديًا للتسمم، خاصة لدى الأطفال.

وجاء قرار السحب عقب تحذيرات من أن عبوات هذه المنتجات غير مقاومة لفتح الأطفال، ما قد يؤدي إلى تناول جرعات زائدة عن طريق الخطأ، وهو ما قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة تصل إلى الوفاة في بعض الحالات.

وأوضحت شركة Vitaquest International، المصنعة لعدد من العلامات التجارية مثل Bari Life وArey وNuLife، أن المشكلة تتعلق بعدم مطابقة العبوات لمعايير الأمان الخاصة بعبوات الأدوية والمكملات التي تحتوي على الحديد.

وبحسب بيانات رسمية، فقد تم بيع المنتجات المتأثرة خلال الفترة بين أبريل 2023 وفبراير 2026، بأسعار تراوحت بين 13 و130 دولارًا، وكانت متوفرة في متاجر كبرى مثل Erewhon وVitamin Shoppe، إضافة إلى منصة Amazon الإلكترونية. وشملت العلامات التجارية المشمولة بعملية السحب أيضًا Arey وBari Life وBird&Be وBiote وDr. Fuhrman وNuLife وHMR وBaritric Pal وNoevir وZenbean وSakara.

وأكدت الجهات الصحية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات حتى الآن مرتبطة بهذه المنتجات، لكنها شددت على ضرورة التعامل معها بحذر شديد، داعية المستهلكين إلى إبعادها عن متناول الأطفال، والتواصل مع الشركة للحصول على أغطية آمنة أو إعادة المنتجات واسترداد قيمتها.

كما نشرت هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية قائمة بأرقام الدُفعات المتأثرة، موضحة أن هذه المكملات تحتوي على الحديد، وهو عنصر أساسي في الجسم لكنه قد يصبح شديد الخطورة عند تناوله بجرعات زائدة، إذ قد يؤدي إلى تلف الخلايا واضطرابات خطيرة في وظائف الجسم.

ويحذر الأطباء من أن الأعراض المبكرة لتسمم الحديد تشمل الغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال، وقد تتطور الحالات الشديدة إلى نزيف داخلي وصدمة وفشل عضوي في حال عدم التدخل الطبي السريع.

ويُعد الأطفال الفئة الأكثر عرضة للخطر، إذ قد يظنون أن المكملات الغذائية حلوى ويتناولونها بكميات كبيرة، ما يزيد من احتمالات التسمم الحاد. كما تستخدم هذه المكملات عادة من قبل الحوامل والمتبرعين بالدم والنباتيين والأشخاص الذين خضعوا لجراحات السمنة لتعويض نقص الحديد.

وفي هذا السياق، أشارت هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) إلى أن العبوات الحالية لا تتوافق مع متطلبات السلامة الخاصة بمنتجات الحديد، ما استدعى هذا الإجراء الوقائي الواسع.

ويأتي هذا السحب في وقت تؤكد فيه التوصيات الطبية أن احتياجات الحديد اليومية تختلف حسب العمر والجنس، وأن معظم الأشخاص يمكنهم الحصول عليه من النظام الغذائي، بينما يلجأ آخرون إلى المكملات في حالات النقص فقط.