"حكاية نرجس" تتحول لواقع.. امرأة تختطف رضيعاً من مستشفى في القاهرة

فتحت الأجهزة الأمنية في القاهرة تحقيقات موسعة في واقعة اختطاف رضيع بعد ساعات قليلة من ولادته داخل مستشفى الحسين الجامعي، في حادثة أثارت صدمة واسعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه سيدة برفقة زوجها لإجراء عملية ولادة قيصرية، وبعد نجاحها، حاولت الأم التوجه إلى دورة المياه وهي تحمل طفلها، قبل أن تستغل امرأة مجهولة، ترتدي نقاباً، حالة الإعياء التي بدت عليها.

وبحسب رواية الأم، عرضت المرأة مساعدتها قائلة: «هاتي أشيل ابنك لحد ما تخلصي»، لتستجيب لها بدافع التعب، لكنها فوجئت عند عودتها باختفاء المرأة والرضيع من المكان.

وفور الإبلاغ، انتقلت قوات الشرطة إلى المستشفى، حيث تم تحرير محضر رسمي، والاستماع إلى أقوال الشهود، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة لتتبع مسار المتهمة.

وأكدت مصادر أمنية تشكيل فريق بحث جنائي لكشف هوية الجانية وضبطها في أسرع وقت، وإعادة الطفل إلى أسرته.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ربط البعض الحادثة بأحداث مسلسل حكاية نرجس، فيما رأى آخرون أن الواقع بات أكثر قسوة من الدراما.