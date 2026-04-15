صيني عانى من ألم في المعدة لسبب لايصدق

أُصيب رجل صيني يبلغ من العمر 32 عامًا، كان يعاني من آلام في المعدة، بصدمة بعد أن اكتشف أن سبب معاناته يعود إلى ميزان حرارة زئبقي ابتلعه قبل نحو 20 عامًا، ولا يزال عالقًا داخل جسده.

وكان الرجل، ويدعى وانغ، من مدينة ونتشو في مقاطعة تشجيانغ جنوب شرق الصين، قد خضع للعلاج في فرع لونغغانغ التابع للمستشفى الأول المرتبط بجامعة ونتشو الطبية. وكشف الفحص الطبي عن وجود جسم غريب في الاثني عشر، يُشتبه بشدة في أنه ميزان حرارة زئبقي، حيث كان الطرف المعدني يضغط مباشرة على جدار الأمعاء، ما شكّل خطرًا كبيرًا لاحتمال حدوث ثقب أو نزيف داخلي حاد.

وأوضح وانغ أنه ابتلع ميزان الحرارة عن طريق الخطأ عندما كان في الثانية عشرة من عمره، لكنه خشي إخبار والديه في ذلك الوقت، ومع عدم ظهور أي أعراض واضحة، نُسي الأمر مع مرور السنوات.

وأفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن العملية الجراحية كانت بالغة الدقة، نظرًا لبقاء الميزان داخل الجسم لفترة طويلة، وقربه من القنوات الصفراوية، ما زاد من خطورة التدخل الجراحي واحتمال إصابة جدار الأمعاء. ومع ذلك، تمكن الجراحون من إزالة الجسم الغريب خلال 20 دقيقة فقط، حيث ظهر «الترمومتر» سليمًا إلى حد كبير، رغم بهتان علامات القياس عليه، بحسب الصحيفة.

وأكد خبراء من مركز التنظير الداخلي في المستشفى ضرورة توقف الأشخاص الذين يبتلعون أجسامًا غريبة عن تناول الطعام والشراب فورًا، وتقليل الحركة والكلام قدر الإمكان، وطلب الرعاية الطبية العاجلة دون تأخير.

وبحسب مجموعة صحيفة «ونتشو» اليومية، يتلقى أكثر من مليون شخص في الصين سنويًا العلاج بعد ابتلاع أجسام غريبة عن طريق الخطأ، وتشكل حالات الأطفال أكثر من 60%، فيما تمثل حالات كبار السن نحو 10%.

وتشمل أبرز الأجسام التي يتم ابتلاعها عظام السمك والدجاج والبطاريات والمغناطيس وأطقم الأسنان.

وفي حالة أخرى، شهدها يونيو الماضي، راجع رجل يبلغ من العمر 64 عامًا المستشفى بسبب ألم في الصدر، ليتبين لاحقًا وجود فرشاة أسنان داخل جسمه منذ 52 عامًا. وكان الرجل قد ابتلعها في سن الثانية عشرة، لكنه أخفى الأمر خوفًا من توبيخ والديه، ومع مرور السنوات عانى من انزعاج بسيط في البطن دون أن يولي الأمر اهتمامًا جديًا.