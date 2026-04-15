تذكرة بـ100 يورو.. فرنسي يفوز بلوحة لبيكاسو قيمتها مليون يورو في سحب خيري

فاز مهندس فرنسي بلوحة أصلية للفنان العالمي بابلو بيكاسو تبلغ قيمتها نحو مليون يورو، بعدما اشترى تذكرة بـ100 يورو فقط قبل أيام قليلة من سحب خيري.

وتم اختيار اسم المهندس أري هودارا، البالغ من العمر 58 عاماً ويعمل في مجال المبيعات، بشكل عشوائي خلال حفل بث مباشر من "دار كريستيز" للمزادات في باريس.

وتحمل اللوحة الفائزة عنوان "رأس امرأة" وهي صورة شخصية تعود لعام 1941 منفذة بألوان الغواش (نوع من الألوان المائية) على الورق، وتصور "دورا مار"، شريكة بيكاسو وملهمته.

وقد بيعت أكثر من 120 ألف تذكرة حول العالم بسعر 100 يورو لكل منها، ما أتاح جمع 12 مليون يورو. ومن باب الصدف السعيدة، قال المنظمون مازحين إن هودارا يقيم أيضا في باريس، ما سيجعل توصيل الجائزة إليه أسهل بكثير.

وعندما تواصل معه المنظمون عبر مكالمة فيديو بعد الإعلان عن النتيجة، كان رد فعل هودارا مدهشا، حيث سأل بحسب وكالة "فرانس برس": "كيف لي أن أعرف أن هذه ليست مزحة؟"، مضيفا خلال المكالمة: "لقد فوجئت، هذا كل شيء. عندما تراهن على شيء كهذا، لا تتوقع الفوز أبدا".

ووفقا لأوليفييه ويدماير بيكاسو، حفيد الفنان، فإن العمل الذي صمم بدرجات الرمادي والأبيض والأزرق يعكس المزاج الكئيب لفترة الحرب العالمية الثانية، لكنه يوحي في الوقت نفسه بدرجة من الأمل.

أما قصة مشاركة هودارا فكانت بالصدفة أيضا، حيث قال إنه اشترى التذكرة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعدما سمع عن السحب أثناء تناوله الطعام في مطعم. وأوضح أنه يخطط للاحتفاظ باللوحة وليس بيعها.

ويعد هذا السحب الذي يحمل اسم "بيكاسو واحد بمئة يورو" النسخة الثالثة، فقد انطلق في عام 2013 على يد الصحفية الفرنسية بيري كوشان بدعم من عائلة بيكاسو ومؤسسته. ولأول مرة في تاريخ السحب، قال المنظمون إن جميع التذاكر البالغ عددها 120 ألفا قد بيعت بالكامل، بمشاركة من 52 دولة.

أما عن توزيع العائدات، فسيذهب مليون يورو إلى دار عرض "أوبرا غاليري" التي كانت تمتلك اللوحة، بينما سيتم التبرع بالمبلغ المتبقي وقدره نحو 11 مليون يورو لمؤسسة أبحاث ألزهايمر الفرنسية.