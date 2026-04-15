موظفة تنام 5 ساعات يومياً بالمكتب وتصيب مديرها بأزمة صحية

في واقعة غريبة أثارت موجة جدل واسعة في الصين، تحولت قيلولة طويلة داخل مكتب إلى قضية رأي عام، بعدما قررت موظفة شابة الاحتجاج بأسلوب غير تقليدي على ما وصفته بـ"راتب غير عادل".

القصة، التي وقعت في مدينة شانغكيو بمقاطعة خنان، بدأت عندما نامت الموظفة داخل مكتبها لمدة 5 ساعات كاملة خلال الدوام الرسمي، في رسالة مباشرة لمديرها مفادها: “تحصل على ما تدفع مقابله”.



احتجاج بالنوم

الموظفة أوضحت في رسالة متداولة أنها تعاني من سوء معاملة وعدم رضا عن راتبها، مؤكدة أنها لن تستقيل، بل ستواصل هذا الأسلوب حتى “تُفهم” الإدارة وجهة نظرها.



تصعيد غير متوقع

لكن الأمور خرجت عن السيطرة، عندما استيقظت الموظفة وتناولت قطعة شوكولا من مكتب مديرها، الذي يعاني من انخفاض في السكر.

وبحسب روايتها، كاد المدير يتعرض لوعكة صحية بسبب عدم توفر الشوكولا في الوقت المناسب، ما دفعه للانفجار غضباً واتهامها بأنها “كادت تقتله”، مع توجيه إنذار شديد وتهديد بالفصل.

انتقادات واسعة

رواد مواقع التواصل لم يتعاطفوا مع الموظفة، حيث اعتبر كثيرون أن تصرفها غير مهني ولا يمكن تبريره، مهما كانت ظروف العمل.

أحد التعليقات لخص الجدل قائلاً: “أول مرة أتعاطف مع مدير!”

تحذير صحي

وفي خضم الجدل، أعادت وسائل إعلام رسمية مثل CCTV التذكير بأن القيلولة الصحية يجب ألا تتجاوز 30 دقيقة، محذّرة من أن النوم الطويل نهاراً قد يزيد مخاطر أمراض القلب والسكتات الدماغية.