خبراء: الفيتامينات الزائدة قد تتحول إلى خطر صامت

تُعدّ الفيتامينات من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته، إذ تسهم في دعم جهاز المناعة، وتعزيز الطاقة، والحفاظ على وظائف الأعضاء بشكل متوازن.

ومع تزايد الوعي الصحي، أصبح الكثيرون يلجؤون إلى المكملات الغذائية لتعويض النقص وتحسين نمط حياتهم.

لكن، ومع هذا الإقبال المتزايد، تبرز تساؤلات مهمة حول الاستخدام المفرط لهذه الفيتامينات.

فهل يمكن أن تتحول من عنصر مفيد إلى مصدر خطر؟

يحذر خبراء الصحة من مخاطر الإفراط في تناول المكملات الغذائية، مؤكدين أن الاعتقاد الشائع بأن "المزيد يعني فائدة أكبر" قد يكون مضلّلا، بل وقد يؤدي إلى آثار صحية سلبية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يعد فيتامين (د) والمغنيسيوم وفيتامين B12 والكالسيوم من أكثر المكملات استخداما، نظرا لدورها في دعم المناعة وتحسين وظائف الأعصاب وتعزيز جودة النوم وزيادة الطاقة.

ورغم هذه الفوائد، يحذّر أطباء تحدثوا لصحيفة "ديلي ميل" من أن تجاوز الجرعات الموصى بها من الفيتامينات والمعادن قد يؤدي إلى تراكمها في الجسم وإحداث اضطرابات صحية متعددة.

تعب وإرهاق وتشوش ذهني

يوضح الخبراء أن الإفراط في بعض الفيتامينات قد يؤدي إلى أعراض عكسية، أبرزها التعب المستمر والضعف وتشوش الذهن، وهي أعراض قد يظن البعض أنها مرتبطة بنقص الفيتامينات لا زيادتها.

ويبرز فيتامين (د) بشكل خاص، إذ إن زيادته تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم، وهي حالة تُعرف بفرط كالسيوم الدم، ما قد يسبب الجفاف وضعف وظائف الكلى والإرهاق وتشوش التفكير.

ويشير الأطباء إلى أن الجسم يبذل جهدا للتخلص من الفائض من الفيتامينات، ما يستهلك طاقته ويؤدي إلى الشعور بالتعب، رغم الاعتقاد بأنها "فيتامينات للطاقة".

اضطرابات هضمية

يرتبط الإفراط في بعض المكملات، مثل المغنيسيوم وفيتامين (د)، باضطرابات في الجهاز الهضمي تشمل الانتفاخ والإسهال والغازات.

كما أن الجسم لا يستطيع امتصاص أكثر من 2000 ملغ من فيتامين C، في حين أن الجرعات العالية من المغنيسيوم قد تتجاوز قدرة الامتصاص، ما يؤدي إلى بقاء الفائض في الأمعاء.

ويشرح الأطباء أن هذه الحالة تسبب ما يُعرف بالتأثير الأسموزي، حيث يسحب الفائض الماء إلى الأمعاء، ما يؤدي إلى الإسهال. وقد يسبب فيتامين C أيضا حرقة المعدة وتقلصات وغثيانا بسبب حموضته العالية.

صداع ودوخة

يشير مختصون إلى أن الصداع المتكرر أو الدوخة قد يكونان من علامات الإفراط في بعض الفيتامينات.

فعلى سبيل المثال، قد تؤثر الجرعات العالية من فيتامين E على فيتامين K المسؤول عن تخثر الدم، ما يسبب اضطرابا في الدورة الدموية قد يظهر على شكل صداع أو دوار. كما أن زيادة الحديد قد تؤدي إلى تراكمه في الدماغ، وهو ما يرتبط بالصداع النصفي.

ويحذّر الأطباء أيضا من فيتامين B6، إذ قد يؤدي تناوله بجرعات مرتفعة ولفترات طويلة إلى تلف الأعصاب الحسية الطرفية، ما يسبب تنميلا أو ألما في اليدين والقدمين، وقد لا يزول بالكامل حتى بعد التوقف عن استخدامه.

خفقان القلب

قد يؤثر الإفراط في تناول بعض المكملات على انتظام ضربات القلب، خاصة فيتامين (د) والكالسيوم، بسبب اضطراب مستويات الكالسيوم في الدم وتأثيره على الإشارات الكهربائية المنظمة للقلب.

كما أن اختلال توازن الإلكتروليتات، خصوصا مع مشروبات الطاقة، قد يزيد من اضطراب نبض القلب، بينما قد يؤدي ارتفاع المغنيسيوم إلى إبطاء التوصيل الكهربائي في القلب في حالات نادرة من الإفراط الشديد.

تغيّرات في لون الجلد

تعد تغيّرات لون الجلد من العلامات التي قد تشير إلى الإفراط في بعض المكملات، مثل البيتا كاروتين، الذي قد يسبب اصفرارا مائلا للبرتقالي في الجلد، خاصة في راحتي اليدين وباطن القدمين، مع بقاء بياض العينين طبيعيا، ما يساعد على تمييزه عن اليرقان.

ورغم أن هذه الحالة غير خطيرة، فإنها تختفي عند تقليل الجرعة. لكن الإفراط في فيتامين A قد يسبب جفاف الجلد وتقشره وتساقط الشعر.

أما اصفرار الجلد وبياض العينين فيعد علامة خطيرة قد تشير إلى مشاكل في الكبد، وتستدعي مراجعة الطبيب فورا.

اضطرابات النوم

قد تؤثر بعض الفيتامينات على جودة النوم، إذ يمكن لفيتامينات B، خاصة عند تناولها مساء، أن تنشط الجهاز العصبي وتؤدي إلى الأرق.

كما قد يقلل فيتامين B12 من إفراز الميلاتونين، ما يزيد اليقظة ويصعّب النوم، بينما يعزز فيتامين B6 نشاط الدماغ في مرحلة النوم العميق، ما قد يسبب اضطرابا في النوم.

وفي المقابل، قد يعمل فيتامين C بجرعات مرتفعة كمنبّه خفيف، ما يزيد احتمالات الأرق لدى بعض الأشخاص.