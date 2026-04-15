4 قتلى و30 الف نازح جراء الأمطار الغزيرة في الدومينيكان

لقي 4 أشخاص مصرعهم، فيما نزح أكثر من 30 ألف شخص، جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها جمهورية الدومينيكان منذ عدة أيام، نتيجة تأثير منخفض جوي.

وأفاد مركز عمليات الطوارئ في الدومينيكان أن الأمطار الغزيرة تسببت في تضرر أكثر من 6 آلاف مسكن، وتشريد الآلاف ، فضلا عن انقطاع مياه الشرب عن أكثر من مليون نسمة، وعزل 28 منطقة ، فيما وضعت السلطات 28 من أصل 32 مقاطعة في حالة تأهب.