روتين صباحي من 5 خطوات للسيطرة على ضغط الدم

تُسهم العادات الصباحية البسيطة في إحداث تأثير واضح في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب، وفقًا لما يؤكده أطباء وخبراء متخصصون.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تزداد قوة دفع الدم على جدران الشرايين، متجاوزة المستوى الطبيعي (120/80 ملم زئبق)، وهو ما يرتبط بعوامل عدة، مثل سوء التغذية وقلة النشاط البدني والتوتر، إضافة إلى العوامل الوراثية.

ورغم شيوع هذه الأسباب، يشير الخبراء إلى أن للروتين الصباحي دورا مهما في التحكم بمستويات الضغط، وغالبا ما يتم تجاهله.

وفي هذا الإطار، يوصي الأطباء بخمس عادات صباحية سهلة يمكن أن تُحدث فرقا واضحا، وهي:

1ـ تجنّب استخدام الشاشات فور الاستيقاظ

يساهم تصفح الهاتف أو متابعة الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي مباشرة بعد الاستيقاظ في تنشيط هرمونات التوتر، ما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

2ـ ممارسة تمارين التنفس

تساعد تمارين التنفس البطيء، خاصة مع إطالة الزفير، على تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز الاسترخاء، ما ينعكس إيجابا على خفض ضغط الدم.

3ـ شرب كوب من الماء

يؤدي شرب الماء فور الاستيقاظ إلى تعويض الجفاف الناتج عن ساعات النوم، وتحسين تدفق الدم، وتقليل العبء على القلب في بداية اليوم.

4ـ تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، وإرخاء الأوعية الدموية، ما يساهم في خفض ضغط الدم. ومن أبرز مصادره: الموز والأفوكادو والخضروات الورقية.

5ـ التعرّض لأشعة الشمس صباحا

يساهم ضوء الشمس في تحفيز إنتاج مواد تساعد على توسيع الأوعية الدموية، كما يدعم تنظيم الساعة البيولوجية، ما يقلل من الارتفاع الطبيعي في ضغط الدم خلال الصباح.

وتؤكد هذه التوصيات أن إدخال تعديلات بسيطة على الروتين الصباحي قد يكون خطوة فعّالة في السيطرة على ضغط الدم، خاصة عند الالتزام بها ضمن نمط حياة صحي متكامل.