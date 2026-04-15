أفراس نهر بابلو إسكوبار خارجة عن السيطرة

تعتزم كولومبيا خفض أعداد أفراس النهر الدخيلة بشكل حاد، وهي الحيوانات التي تنحدر من سلالة امتلكها في السابق زعيم المخدرات، بابلو إسكوبار، بحسب ما أعلنته الحكومة، أول من أمس، وذلك بعد سنوات من الجدل حول كيفية السيطرة على القطيع المتنامي.

وأعلنت وزيرة البيئة، إيرين فيليز توريس، أن السلطات تخطط لقتل نحو 80 حيواناً في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الجهود الرامية لنقل هذه الحيوانات إلى حدائق الحيوان ومتنزهات الحياة البرية، في دول مثل المكسيك والهند والفلبين، قد باءت بالفشل حتى الآن.

وقالت الوزارة إنها لاتزال تعمل على خطط لإعادة توطين الحيوانات، لكنها أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على أعدادها.

ويقدّر عدد أفراس النهر حالياً في كولومبيا بنحو 200 حيوان، وقد يرتفع هذا العدد إلى نحو 1000 بحلول عام 2035 في حال عدم التدخل.

وتعود أصول هذه الحيوانات إلى أربعة أفراس نهر إفريقية، استوردها إسكوبار لحديقة الحيوانات الخاصة به في مزرعة «هاسيندا نابوليس»، وبعد مقتل إسكوبار عام 1993 تدهورت أوضاع المزرعة، وهربت الحيوانات إلى الأنهار القريبة، حيث تكاثرت بسرعة وانتشرت في أنحاء المنطقة.