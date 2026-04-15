الحوت الأحدب الجانح في ألمانيا.. نحو النهاية

أعلنت وزارة البيئة في ولاية مكلنبورغ - فوربومرن الألمانية، أول من أمس، أن حالة الحوت العالق قبالة ساحل بحر البلطيق، في شمال ألمانيا، آخذة في التدهور بشكل ملحوظ، بعد فشل محاولة جديدة لإعادته إلى السباحة.

وقال وزير البيئة في الولاية الساحلية، تيل باكهاوس: «يعتقد مستشارونا أن الماء يتجمع في رئتَي الحوت»، ما يشير إلى أن أعضاءه قد تعرّضت لأضرار جسيمة.

وظل الحوت في خليج فيسمار منذ 31 مارس الماضي، بعد أن جنح مرات عدة خلال الأسابيع السابقة، وأوقفت السلطات عمليات الإنقاذ بسبب حالة الحوت الصحية، بهدف السماح له بالنفوق بسلام.