رولكس تعلن إصداراتها الجديدة لعام 2026 وتوقف الجي أم تي ماستر 2 بيبسي

أعلنت شركة رولكس للساعات السويسرية الفاخرة، اليوم، عن طرح اصداراتها للعام 2026، وذلك بالتزامن مع الذكرى المئوية لطرح ساعة أويستر للمرة الأولى.

وأعلنت رولكس إيقاف اصدار الجي أم تي ماستر 2 بيبسي، بعد إصدارها لأول مرة عام 1955.

وتالياً ساعات رولكس الجديدة:

أويستر بربتشوال 41

تأتي ساعة أويستر بربتشوال 41 هذه بإصدار من الروليسور الأصفر، وهي توليفة من السبائك المتجلية هنا في إطار وتاج تعبئة صُنعا من الذهب الأصفر، إلى جانب علبة وسوار من فولاذ أويستر ستيل. وتأتي هذه اللمسات من الذهب الأصفر لتذكّر بعناصر العلبة في بعض ساعات أويستر الأولى.

أويستر بربتشوال 36

بأسلوب يجمع بين الرقة والحداثة، يعيد مينا ساعة أويستر بربتشوال 36 صياغة زخرفة جوبيلي التي ظهرت لأوّل مرة في نهاية السبعينيات وأصبحت منذ ذلك الحين رمزًا بارزًا. يتميّز هذا المينا بأحرف الاسم ”Rolex“ المميّزة بتركيبتها المتباينة والمتألقة بعشرة ألوان على الأقل.

أويستر بربتشوال 28 و34

صيغت ساعة أويستر بربتشوال 28 من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، وزُوّدت بمينا من اللّك بلون الحجر الأخضر في حين صيغت ساعة أويستر بربتشوال 34 من ذهب إيفروز عيار 18 قيراطاً، وزُوّدت بمينا من اللّك بلون الحجر الأزرق. علاوة على ذلك، تم صنع علامات الساعات عند 3 و6 و9 من الحجر الطبيعي، وهي سابقة بالنسبة إلى رولكس.

ديت جست 41

تم بشكل كامل طلاء مينا الإصدار الجديد من ساعة ديت جست 41 باللّك، ويُعدّ اعتماد مينا متدرّج سابقة منذ إعادة إطلاق هذا التصميم في كتالوج العلامة عام 2019. يُطلى اللوح الأساسي باللّك الأخضر.

يخت ماستر ll

في سباقات اليخوت، تُعد إدارة الوقت وصولاً إلى بدء السباق أمرًا رئيسيًا. لتسهيل تشغيل ساعة يخت ماستر ll الجديدة، تتم برمجة العد التنازلي حصريًا عبر الزر الانضغاطي السفلي. ولتوضيح قراءة الوقت المتبقي، تتحرك عقارب الدقائق والثواني للعد التنازلي الآن بعكس اتجاه عقارب الساعة.

أويستر بربتشوال داي ديت 40

مصنوعة من ذهب جوبيلي عيار 18 قيراطاً، وتتألق بلمسات من الأصفر الناعم والرمادي الدافئ والوردي الرقيق، طوّرتها رولكس وأنتجتها بالكامل داخل مشاغلها، مما يبيّن قدرة العلامة على الابتكار وإتقانها التقني في مجال المعادن النفيسة، ويأتي اختيار الأفنتورين الأخضر الفاتح للمينا ليرفع من مستوى تألق هذه الساعة أكثر بعد وليكمل التأثير المذهّب للعلبة والسوار.

أويستر بربتشوال كوزموغراف دايتونا

تطلّ ساعة أويستر بربتشوال كوزموغراف دايتونا بتصميم فريد وحصري من الروليسيوم الذي يجمع بين فولاذ أويستر ستيل والبلاتين، وتجمع هذه الساعة المهارة التقليدية والتقنية المتقدمة وتوائم ببراعة بين إشراق المينا المطلي بالميناء باللون الأبيض والتأثير المعدني لإطار السيراكروم باللون الرمادي الداكن المصنوع من السيراميك الغني بالتنجستن والمحاط بحلقة من البلاتين، وعلى المقياس التاكيمتري لهذا الإطار الجديد، تم تصميم الأرقام بشكل أفقي، ما يحاكي تصميم ساعة كوزموغراف دايتونا الأولى.