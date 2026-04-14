محامي: «ChatGPT» ساعد في التخطيط لجريمة جامعة فلوريدا

كشف محامي عائلة أحد ضحايا حادث إطلاق النار في جامعة ولاية فلوريدا أن منفذ الهجوم، وهو مراهق، استخدم روبوت الدردشة «ChatGPT» أثناء التخطيط للهجوم، بحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك بوست».

وأوضح المحامي أن العائلة تستعد لرفع دعوى قضائية ضد الشركة المطوّرة، مستندة إلى لقطات شاشة يُزعم أنها تُظهر محادثات بين المنفذ والروبوت، تشير إلى وجود تخطيط مسبق للجريمة.

وبحسب ما أورد موقع«RT» وقع الهجوم في أبريل 2025، ونفذه شاب يُدعى فينيكس إيكنر (20 عامًا)، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة طلاب آخرين.

وتأتي هذه الدعوى في سياق قضايا مشابهة سابقة، حيث تم رفع دعاوى ضد شركات تقنية بعد حوادث عنف، بدعوى وجود تقصير أو عدم منع الاستخدام المزعوم للتقنيات في التخطيط لاعتداءات.