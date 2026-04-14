اتهام معارض للذكاء الاصطناعي بمحاولة قتل الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"

قالت مدعية منطقة سان فرانسيسكو بروك جينكنز، الإثنين، إن دانييل مورينو جاما (20 عاماً) وجهت إليه تهم بمحاولة قتل الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان، بالإضافة إلى محاولة قتل أحد عناصر الأمن في مقر الإقامة، وذلك بعد أن ألقى عبوة حارقة على بوابة منزل سام ألتمان في 10 أبريل.

وأظهرت وثائق محكمة أن المتهم يعارض الذكاء الاصطناعي وكان لديه قائمة بأسماء مديرين تنفيذيين آخرين في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وكتب مورينو جاما عن الخطر المزعوم للذكاء الاصطناعي على البشرية و"انقراضنا الوشيك"، وفقا للشكوى الجنائية.

وقالت الشرطة إن مورينو جاما أُلقي القبض عليه بعد وقت قصير خارج مقر شركة "أوبن إيه آي"، وأنه هدد بإحراق مقر الشركة.

وقال مات كوبو، القائم بأعمال العميل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في سان فرانسيسكو: "لم يكن هذا عملا عفوياً. كان مخططا له وموجها وخطيرا للغاية".