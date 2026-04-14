«ذا غرين بلانيت» تحتفي بيوم الأرض

دعت «ذا غرين بلانيت دبي»، الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في المنطقة، العائلات إلى إعادة التواصل مع الطبيعة والتأمل في أهمية حماية كوكبنا، تزامناً مع قرب حلول يوم الأرض الذي يصادف 22 الجاري.

وتستضيف الغابة برنامجاً يمتد على مدار أسبوع كامل، من السبت المقبل إلى 26 الجاري، يتضمّن تجارب تفاعلية وتعليمية مستوحاة من الطبيعة، ومصمّمة لتحفيز الوعي، وتشجيع الممارسات اليومية المسؤولة، وإظهار تقديرنا لكوكب الأرض.

وينتقل الضيوف منذ لحظة دخولهم الوجهة، إلى قلب نظام بيئي نابض بالحياة داخل الغابة المطيرة، حيث يلتقون عن قرب بمجموعة من أكثر الكائنات جذباً للاهتمام.