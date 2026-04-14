أغلى هدية.. «فرجان دبي» توزع 2000 عَلَم على المواطنين

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشارك مؤسسة «فرجان دبي» في حملة «فخورين بالإمارات»، من خلال توزيع 2000 عَلَم على المواطنين في الأحياء السكنية بدبي على مدار 10 أيام، تأكيداً على رمزية علم الدولة، وما يمثله من معاني الوحدة والتلاحم والاعتزاز بالإمارات وقيادتها الرشيدة وقواتها المسلحة الباسلة.

وشهدت الحملة تفاعلاً واسعاً من المواطنين عبر المنصات الرقمية لـ«فرجان دبي»، في دلالة على حرصهم على التعبير عن انتمائهم، والمشاركة في المبادرات التي تعزز حضور الهوية الوطنية في الحياة اليومية. كما انعكس هذا التفاعل في مظاهر تزيين المنازل والمركبات بالأعلام، تعبيراً عن روح التضامن ووحدة الصف.

وفي جانب المشاركة المجتمعية يشارك 100 متطوع في تنفيذ عمليات توزيع الأعلام على مدار الأيام الـ10 في مختلف الفرجان، إذ يسهمون بشكل فاعل في إيصال الأعلام إلى الأهالي وتعزيز التفاعل مع الحملة، في الوقت الذي تشهد فيه المبادرة إقبالاً لافتاً من الراغبين في التطوع، إذ فاق المتقدمون العدد المطلوب، ما يعكس حرص أفراد المجتمع على المشاركة في المبادرات الوطنية.

من جانبها، أكدت مديرة فرجان دبي، علياء الشملان، أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً للفخر بالوطن وقيادته الرشيدة، واعتزازاً براية الإمارات التي تمثل رمز القوة والوحدة، مشيرة إلى أن توزيع الأعلام في الأحياء السكنية يعكس حرص المؤسسة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وترسيخ قيم الانتماء.

وأضافت أن حملة «فخورين بالإمارات» تهدف إلى إبراز قيم التلاحم والتكاتف التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، وتعزيز حضور الرموز الوطنية في المشهد اليومي، بما يُسهم في غرس هذه القيم في نفوس الأجيال القادمة.

وأوضحت أن «فرجان دبي» تواصل من خلال هذه المبادرات دورها في دعم التماسك الاجتماعي، بالتعاون مع مختلف الجهات في الإمارة، لترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وتعزيز الهوية الوطنية.

• 100 متطوع يشاركون في توزيع الأعلام على مدار 10 أيام في مختلف الفرجان.