بريتني سبيرز تبدأ رحلة العلاج من «التعاطي»

دخلت النجمة الأميركية، بريتني سبيرز، مركزاً لعلاج تعاطي المواد المخدرة، بعد ما يزيد قليلاً على شهر من توقيفها، للاشتباه في قيادتها سيارتها تحت تأثير الكحول والمخدرات. وقال ممثل عن سبيرز، في رسالة لوكالة أسوشيتد برس، أول من أمس، إن نجمة البوب، ​​البالغة من العمر 44 عاماً، دخلت المركز طوعاً.

وفي الخامس من مارس الماضي، تلقت دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا بلاغاً يفيد بأن سيارة من طراز «بي إم دبليو» كانت تسير بسرعة، وبشكل متهور، على الطريق السريع 101 في مقاطعة فينتورا، قرب حدود مقاطعة لوس أنجلوس، وذكرت السلطات أن سبيرز، التي تقيم في المنطقة، خضعت لسلسلة من اختبارات الرصانة الميدانية، وتم توقيفها، ونُقلت إلى سجن المقاطعة قبل أن يفرج عنها بعد ساعات عدة.

وأحال المحققون القضية، في 23 مارس الماضي، إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة فينتورا، الذي يعتزم اتخاذ قرار بشأن التهم الموجهة إلى بريتني سبيرز قبل موعد جلسة المحكمة، المحدد في الرابع من مايو المقبل.